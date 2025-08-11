ضابطان في الجيش ينقذان زائرة عراقية من الغرق (فيديو)

– محليات



تمكن الرائد كرار حيدر والملازم أول سجاد عباس، المنسوبان إلى الرابع والثلاثين في الجيش العراقي، من إنقاذ زائرة عراقية سقطت في النهر عند الساعة الثالثة صباحاً أثناء مسيرها نحو مدينة .

وبمجرد ملاحظتهما الحادثة، بادر الضابطان بالقفز فوراً إلى المياه، وتمكنا من إخراجها بسلام، وتقديم الإسعافات الأولية لها قبل نقلها إلى جهة طبية قريبة.



ويعكس هذا العمل البطولي التزام قواتنا المسلحة بحماية الأرواح وخدمة الزائرين، ويؤكد دورها الإنساني إلى جانب واجبها الأمني، بحسب بيان لوزارة الدفاع.

