النجف تعلن جاهزية الطريق الاستراتيجي لنقل زائري الإمام الحسين (ع)

وقال كناوي، في بيان إنه "بإمكان الزائرين الدخول من عمو 850 باتجاه طريق الخط الاستراتيجي والوصول إلى طريق الديوك عمود 270 ليفتح هذا الطريق محوراً مهماً سوف يساهم بتقليل الزخم المروري خلال مرحلة التفويج العكسي للزائرين باتجاه الأشرف".وأضاف المحافظ، أن " وبالتنسيق والمتابعة المباشرة مع المحافظة، قد أكملت تأهيل هذا الشارع المهم والمحوري"، مشيداً "بجهود لإكمالها الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة".