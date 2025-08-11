محافظ كربلاء للسومرية: الطرق مفتوحة والعجلات متوفرة للتفويج العكسي

وأفاد المحافظ بتصريح خاص للسومرية نيوز بأن الخطط الأمنية والصحية تسير "بشكل ممتاز كما مخطط لها"، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مباشرة من وتنسيقًا عاليًا بين والمحلية لضمان إنجاح الزيارة.وأضاف المحافظ أنه تم وضع خطة لتفويج الزائرين بعد انتهاء الزيارة، حيث تم تخصيص 500 باص لنقلهم إلى ديارهم (من المحور الشرقي)، و 1300 على المحور الجنوبي،و 580 باص على المحور الشمالي، بالإضافة إلى شاحنات الوزارات الساندة. وأكد أن الطرق لا تزال مفتوحة ولم يتم تسجيل أي خرق أمني بفضل جهود القوات الأمنية.