اطفاء تام لمنظومة الكهرباء في عدد من المحافظات العراقية

وقال المصدر لـ ، إن "إطفاء تام للمنظومة الكهربائية في بسبب خلل في خطوط النقل والأحمال الثقيلة".وأضاف، أن "جميع المحطات في وميسان وواسط وكركوك ومحافظات أخرى خرجت عن العمل".وأكد المصدر، أن "العمل مستمر من اجل اعادتها تدريجياً".