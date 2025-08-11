بضمنها جرائم مخلة بالشرف.. المفوضية توضح أسباب استبعاد المرشحين للانتخابات

وقالت المفوضية في بيان ورد لـ ، ان " قرر استبعاد عدد من المرشحين لتخلف فيهم شروط الترشيح لانتخابات 2025 الواردة في رقم 12 لسنة 2018 المعدل المادة 3/7 منه والمتضمنة ان يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الاداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو من عدمه".وأضاف "بناء على ماورد من اجابات وزارة الداخلية/ مديرية التسجيل الجنائي المتضمنة وجود قيود جنائية لعدد من المرشحين قامت مفوضية الانتخابات من خلال اللجنة المشكلة بالامر الوزاري (79) لسنة 2025 المختصة بتدقيق اهلية المرشحين لانتخابات بمراجعة وتدقيق تلك القيود ".وأكدت ان "قرار مجلس المفوضين باستبعاد المرشحين قابل للطعن امام الهيئة القضائية خلال ثلاثة ايام من النشر"، موضحة ان "قرار الهيئة القضائية باتة وملزمة للجميع".