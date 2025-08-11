البدء بإعادة التيار الكهربائي الى المحطات الرئيسية في بغداد والمحافظات تدريجيا

وقال المصدر لـ ، ان "فرق الصيانة في وزارة الكهرباء باشرت بإعادة التيار الكهربائي الى المحطات الرئيسية في والمحافظات تدريجيا".فيما اكد عضو والطاقة النيابية لـ نيوز، ان "محطة الحامضية خرجت عن الخدمة ما أدى الى توقف خطوط النقل واثرت على خطوط – واثرت على باقي الخطوط"، مبينا ان "المنظومة بدات بالعودة تدريجيا الى الخدمة".وأضاف ان "الإطفاء شمل جميع مناطق "، مشيرا الى ان "ذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة".واكد انه "لا توجد معلومة صحيحة من قبل المسؤولين على وزارة الكهرباء حتى الان".