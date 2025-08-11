بضمنها البصرة.. من مطربة الى أغاديز الأكثر لهيبا في العالم

وتضمن الجدول الدول العشرة الأكثر حرارة في العالم لعام 2025، حيث لامست درجات الحرارة الـ54 مئوية، وفق بيانات الأرصاد العالمية للفترة 2010–2025.وبدأ الجدول بمدينة مطربة في التي سجلت 54 مئوية تلتها بـ53.9 مئوية والاهواز الإيرانية بواقع 53.7 مئوية.وجاء في المرتبة العاشرة عالميا مدينة أغاديز في النيجر والتي سجلت الـ47.6 مئوية.