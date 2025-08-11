الكهرباء تكشف سبب الانطفاء التام لمنظومة الطاقة عن عدد من المحافظات

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تعمل ليل نهار على خدمة المواطنين وانجاز مشاريع ستراتيجية من شأنها ان تُدعم قدرات المنظومة الكهربائية ( إنتاجاً ونقلاً وتوزيع ) ، وتعمل بالتوازي على خطة خدمية متكاملة بملف الكهرباء أنجزت محطاتها وشبكاتها وخطوطها الناقلة ومغذياتها لصالح تأمين راحة المواطنين في الزيارة المليونية لأربعينية الامام الحسين عليه السلام".وأضافت: "نظراً لارتفاع درجات الحرارة لأرقام قياسية غير مسبوقة ، وتنامي الطلب على الاستهلاك ، وبسبب زيادة الاحمال الكهربائية في محافظتي وكربلاء والتي تشهد زخماً مليونياً من الزائرين ، فلقد تعرضت خطوط نقل الطاقة ( مسيب _ بابل رفم ١ و٢ جهد ٤٠٠ ك .ف ) إلى الانفصال ، وخسارة الشبكة لأكثر من ٦٠٠٠ آلاف واط بشكل مفاجئ وعرضي ، مما أدى الى تسارع معدل ترددات الوحدات التوليدية ، وبالتالي انفصالها عن العمل والانطفاء التام للمنظومة".وتابعت: "تعمل الان ملاكات الكهرباء بشكل مستنفر وبتواجد ميداني في مراكز السيطرة لإعادة الوحدات المنفصلة والخطوط الناقلة للعمل تدريجياً خلال الساعات القادمة".وأهابت الوزارة، "بالمشتركين الكرام الحفاظ على مكونات الشبكة ، واستدعاء الحس الوطني والوازع الروحي المستلهم من عطاء أربعينية الامام الحسين عليه السلام ، بترشيد الاستهلاك غير الضروري ، والمحافظة على الأحمال في ظل الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة".