توجيه بتوزيع رواتب شهرية ومنح أولوية للابتعاث بالدراسات العليا لطلبة هذه الكليات

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "وزير والبحث العلمي ترأس اجتماع بمتابعة التحضيرات النهائية لافتتاح كلية التميّز وكلية في مطلع أيلول المقبل".ووجّه خلال الاجتماع "باستكمال الإجراءات المرتبطة بالامتيازات الممنوحة لطلبة كلية التميّز التي تشمل إتاحة في برامج الدراسات العليا ومنح الأولوية في ملف الابتعاث فضلاً عن تخصيص راتب شهري قدره (200 ألف دينار) لكل طالب دعمًا لمسيرتهم العلمية وتحفيزًا على الأكاديمي".وأضافت ان "المجتمعين استعرضوا سير الأعمال النهائية لكلية الذكاء الاصطناعي وأقسامها المتخصصة في التطبيقات الهندسية والتطبيقات الحيوية والبيانات الضخمة، إضافةً إلى مناقشة خارطة أعضاء الهيئة التدريسية ذوي الاختصاصات الدقيقة الذين سيتولون التدريس في برامج البكالوريوس والدراسات العليا".وأكد العبودي "على الأهمية الاستراتيجية لكلية التميّز وتخصصاتها التي تغطي مجالات نظم المعلومات التطبيقية وعلم البيانات وإدارة الأعمال التجارية الإلكترونية والمحاسبة والمصارف والفلسفة وعلم الاجتماع"، مشيرًا إلى أن "الكلية تمثل نواة لمشروع جامعة التميّز التي ستسهم في دعم اقتصاد المعرفة وتعزيز بيئة الابتكار وتخريج كفاءات قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا".