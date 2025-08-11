خبر سار للمحافظات الجنوبية.. الأيام القادمة "اكثر راحة"

وذكر في منشور على صفحته بالفيسبوك، وتابعته ، انه "ابتداء من مساء غدٍ الثلاثاء، تبدأ موجة الرطوبة التي أثقلت أجواء مدن جنوب بالتراجع التدريجي، لتفسح المجال لانخفاض واضح في معدلات الرطوبة السطحية".وأضاف انه "مع ساعات صباح الأربعاء، تهب رياح شمالية غربية جافة وحارة، تزيح ما تبقى من الرطوبة، لتعود الأجواء إلى طبيعتها الصيفية المعتادة، مع شعور أقل بالإرهاق الحراري".وتابع ان "الايامٌ القادمة ستكون أكثر راحة"، لافتا الى "اننا على أعتاب وداع فصل الصيف مناخيا".