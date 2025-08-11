مهاجم المنتخب الوطني يفجر جدلا بعد نشره صورة

وانضم أخيرًا إلى صفوف نادي دبا في ، بعد موسم استثنائي مع العراقي، إذ توّج بلقب هداف برصيد 27 هدفًا، وقاد فريقه للفوز بلقب الدوري الموسم الماضي.وكان نادي الشرطة العراقي قد أعلن رسميًا رحيل مهاجمه الدولي بعد انتهاء عقده، لتبدأ رحلة جديدة للنجم الشاب مع نادي دبا الفجيرة.وخلال مسيرته مع الشرطة، لعب مهند علي 155 مباراة، سجل خلالها 82 هدفًا، وفقًا للحساب الرسمي للنادي على منصة إكس.وظهر مهند علي ممسكًا أسدًا كبيرًا أبيض اللون في إحدى .ويُعد ظهور مهند علي مع الأسد الأبيض مفاجأة للجماهير، إذ يُظهر اللاعب العراقي ثقة كبيرة في بداية الجديد.