تصريح جديد من الكهرباء بشأن إطفاء الوحدات التوليدية

وقال المتحدث باسم الوزارة لـ ، ان "المنظومة الوطنية بدأت تعاود عملها بالنسبة للخطوط الناقلة للكهرباء والتي انفصلت عن الخدمة"، مبينا ان "المنظومة ستحقق استقرارها كما كان قبل ساعات".وأضاف ان "عارضا فنيا تعرضت له المنظومة نتيجة لزيادة الاحمال حيث وصلت في وبابل الى 6 الاف ميغاواط، لامر الذي أدى الى انفصال خطوط مسيب - وهي 400 KV ذات الجهد الفائق ما أدى الى تسارع الترددات بالنسبة للوحدات التوليدية وانفصالهاعن العمل ما أدى الى إيقاف المنظومة".وتابع ان "ملاكاتنا استنفرت واعادت الخطوط الناقلة والمحطات الى العمل والتيار بدأ يعاد تباعا"، موضحا انه "تم إعادة النظر بالوحدات التوليدية واستحداث خطوط ناقلة جديدة".وبين ان "انفصال الوحدات كان اجراء وقائي بسبب ضغط الاحمالوسنتخذ تدابير أخرى لمنع تكرار هذا الحادث"، لافتا الى انه "تم وضع خطة لمراعاة اكتضاض الزائرين وانشأنا شبكات توزيع مستقلة عن شبكات المواطنين لتامين الكهرباء الى المواكب الحسينية".