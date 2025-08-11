توجيهات للعجلات الخاصة بنقل الزائرين.. "النقل مجانا وتشغيل أجهزة التكييف"

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "وزير النقل ترأس، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا في ، بحضور رئيس مجلس المحافظة قاسم علي اليساري، ومسؤولة النقل في الحكومة المحلية غفران الشمري، والعميد أدهم اللعيبي المشرف على محطة سكك ، إضافة إلى المدراء العامين لعدد من تشكيلات الوزارة، بينهم مدير عام المسافرين والوفود ، ومدير عام ، ومدير عام الشحماني، وعدد من المسؤولين والمشرفين الميدانيين".وأكد الوزير خلال الاجتماع أن "تصاعد أعداد الزائرين في الزيارة المليونية يستدعي تقديم أفضل الخدمات الميدانية، والتزام جميع التشكيلات بمستوى خدمة يليق بالزائرين، مع تواجد المدراء العامين والملاكات مباشرة في مواقع العمل"، مشددا "على الاستمرار في عمليات النقل بأسلوب نوعي، والنزول الميداني لمتابعة المرائب والساحات وضمان انسيابية تفويج الزائرين، رافضًا أي ممارسات تهدف لابتزازهم".وأوضح السعداوي أن "الزائر الذي لا يمتلك أجرة النقل يتم نقله مجانًا، محذرًا من محاسبة أي سائق يتقاضى أجرة أعلى من ، مع متابعة تشغيل أجهزة التكييف وضمان إجراءات السلامة في جميع الحافلات والمركبات، وانتشار الملاكات في الميدان لامتصاص الزخم، والحفاظ على التعرفة الرسمية وعدم رفع الأسعار خلال فترة الزيارة"، موجها "بتسيير القطارات وفق جداول منتظمة، وتنسيق جميع التشكيلات لدعم الجهد الخدمي واللوجستي، والاستمرار في تقديم الخدمات عبر المواكب الخاصة بالوزارة، مع مراعاة المرونة في التعامل مع كبار السن وذوي الإعاقة والنساء والأطفال، وتقديم المساعدة الميدانية لهم".وأعلن الوزير عن "تشكيل لجنة تحقيقية للتأكد من صحة واقعة أخذ مبالغ مالية من الزائرين، ومتابعة تفاصيل الفيديو المتداول، ومحاسبة المقصرين في حال ثبوت المخالفة".