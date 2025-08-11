السامرائي يؤكد أهمية التعاون بين القيادات العشائرية والممثلين السياسيين

أكد رئيس تحالف العزم ، الاثنين، أهمية التعاون المشترك بين القيادات العشائرية والممثلين السياسيين.

وقال التحالف في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، في مكتبه ببغداد، اليوم الاثنين، الدكتور حسن ، وعدداً من شيوخ ووجهاء جميلة في قضاء الشرقاط، إلى جانب نخبة من المثقفين، وذلك في إطار اللقاءات التي تجمع ممثلي التحالف بمختلف شرائح المجتمع".

وجرى خلال اللقاء وفق البيان "بحث عدد من القضايا التي تهم قضاء الشرقاط، ولا سيّما الملفات الخدمية والتنموية، إلى جانب التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين القيادات العشائرية والممثلين السياسيين لتحقيق مصالح الأهالي، وتعزيز الاستقرار، وضمان تمثيل صوتهم في مختلف المحافل الوطنية".