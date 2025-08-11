وزير الداخلية يؤكد على تنظيم التفويج العكسي لزائري الأربعين

وقالت الداخلية في بيان، "مع بدء ذروة التفويج العكسي لزائري الأربعين، استطلع رئيس للزيارات المليونية ، مرآب العجلات في المحور الجنوبي"، مؤكدًا على الاستمرار في تنظيم عملية التفويج لمتابعة آلية نقل الزائرين.

ولفت الشمري الى "أهمية قيام مفارز المرور والجهات الساندة بتسهيل هذه العملية"، مشددًا على أن يكون مرآب العجلات منظم بشكل دقيق من خلال قيام السائقين بنقل الزائرين، وإفساح المجال أمام العجلات الأخرى دون أن يكون هناك زخم داخل المرآب".

ووجه وزير الداخلية بـ"توحيد الجهود والعمل المشترك خاصة خلال هذه الأيام التي ستشهد توافد وتفويج للزائرين في وقت واحد"، مبينا أن جميع الاحتياجات مهيئة، وهناك تعزيزات مستمرة لإنجاح هذه الزيارة، وتطبيق الخطط المرسومة لها.