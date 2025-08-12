التربية تعلن آلية اختبار الطلبة المتقدمين للقبول في مدارس المتفوقين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان " للتقويم والامتحانات آلية اختبار الطلبة المتقدمين للقبول في مدارس المتفوقين لعام 2025-2026، على ان يكون موعد الاختبار يوم الاثنين الموافق 18 اب الحالي الساعة التاسعة صباحاً".وأضافت ان "المواد المشمولة بالاختبار (اللغة العربية، اللغة الانكليزية، العلوم، الرياضيات) ولمدة ساعتين وكما موضح في الأدنى: