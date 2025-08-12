في تقاطعي درويش وساحة الدلال.. 4 مجسرات جديدة في بغداد

وذكر المتحدث الرسمي باسم الأمانة، عدي الجنديل لـ الصحيفة الرسمية تابعته ، ان "الملاكات الهندسية أوشكت على إكمال أعمال مجسَّر ساحة 83 في ، الذي يأتي ضمن البرنامج الحكومي الرامي إلى معالجة الزحامات المرورية عبر إنشاء مجسَّرات في التقاطعات الحيوية وتغيير أوقات الدوام الرسمي لبعض الوزارات والمؤسسات".وأضاف أن "جانب سيشهد خلال الشهر المقبل، الشروع بإنشاء مجسَّر الممتد من شارع المشاتل وصولاً إلى ساحة الدلال، بعد استملاك عدد من الدور السكنية في وقت سابق لتهيئة مسار المشروع، فيما ستباشر خلال الشهر الحالي، إنشاء ثلاثة مجسَّرات جديدة في جانب ، هي: تقاطع الدرويش، وحي الحسين قرب ، والثالث في منطقة ".وتابع الجنديل أن "البغداديين يترقبون أيضاً إنجاز جسر غزة الرابط بين منطقتي الدورة والزعفرانية ويتصل بسريع (الدورة ـ اليوسفية)، بوصفه أحد المشاريع الحيوية لتقليل الزخم المروري في جنوب العاصمة، كونه سيفتح محوراً جديداً واستراتيجياً للنقل في العاصمة".