إدراج موقعين تاريخيين ضمن لائحة التراث العربي

وقال البدراني في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، ان "الوزارة نجحت في تسجيل شريط نهر دجلة الممتد من المدرسة المستنصرية حتى القصر ، إضافة إلى موقع الباب الوسطاني، ضمن لائحة التراث العمراني العربي، وذلك خلال اجتماع للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» الذي عُقد مؤخراً في ".وأوضح البدراني أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتفعيل ، وحماية المواقع الأثرية، وإحياء السياحة التراثية في البلاد".وأشار إلى "استعداد الوزارة لتنفيذ مشاريع تعاون ثقافي مع ، تشمل إقامة الأسبوع الثقافي في خلال الأشهر المقبلة، ومشاركة قطر كضيف شرف في معرض بغداد الدولي للكتاب، ضمن بروتوكولات تعاون بين البلدين"، لافتا الى ان "الوزارة شرعت بالتعاون مع "اليونسكو" ومؤسسة "تراث " وبدعم من الوكالة الإيطالية للتنمية في مشروع لترميم ورقمنة آلاف الكتب النادرة والمخطوطات التي تضررت خلال الأعوام الماضية بهدف الحفاظ على الإرث الثقافي وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة".وذكر انه "يتم العمل على إعادة فتح مكتبة أمام الطلبة والباحثين، والتي تضم ملايين الكتب وأكثر من مليون ونصف مليون مصدر معلومات"، لافتا الى ان "فرق الوزارة قامت بتحديث ملفات التوثيق ورصد الأبنية التاريخية في بمحافظة ، ومنها الجامع المصفي الأثري الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 14 قرناً، ومسجد الشالجي أحد المساجد الصوفية السبعة في المحافظة، إضافة إلى مسجد ومرقد الشيخ ددة الكيلاني الذي يحتاج إلى أعمال ".وأشار الى ان "الجهود تشمل أيضاً إعادة تأهيل الكبير والمتحف الحضاري للحفاظ على الهوية الثقافية".