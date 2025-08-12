السيد الصدر: نرجو أن لا نكون قد قصرنا

وقال في بيان ورد لـ ، "تشرفنا باستقبال القادمين للزيارة الاربعينية من داخل وخارجه واخص منهم بالذكر: وتركيا وأذربيجان ونيجيريا وتنزانيا وغينيا وباركينوفاسو والنيجر وغانا والبحرين ولبنان والكويت والهند وباكستان وسوريا وأفغانستان والمغتربين من السويد ولندن وألمانيا".

وتابع "نرجو ان لا نكون قد قصرنا معم في الخدمة وتوفير مستلزمات الراحة".

وأضاف نقدم لهم الشكر الجزيل والامتنان لما ابدوه من حسن خلق وتنظيم والتزام بالضوابط، فاننا نعلن غلق مضيف آل الكرام في الحنانة المطهرة قبل صلاة العشائين، مع بقاء المضيف مفتوحا لهم ولغيرهم في الى يوم الأربعين".

