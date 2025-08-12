السيد الصدر: نرجو أن لا نكون قد قصرنا

وقال السيد الصدر في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تشرفنا باستقبال القادمين للزيارة الاربعينية من داخل العراق وخارجه واخص منهم بالذكر: ايران وتركيا وأذربيجان ونيجيريا وتنزانيا وغينيا وباركينوفاسو والنيجر وغانا والبحرين ولبنان والكويت والهند وباكستان وسوريا وأفغانستان والمغتربين من السويد ولندن وألمانيا".
وتابع "نرجو ان لا نكون قد قصرنا معم في الخدمة وتوفير مستلزمات الراحة".
وأضاف نقدم لهم الشكر الجزيل والامتنان العظيم لما ابدوه من حسن خلق وتنظيم والتزام بالضوابط، فاننا نعلن غلق مضيف آل الصدر الكرام في الحنانة المطهرة قبل صلاة العشائين، مع بقاء المضيف مفتوحا لهم ولغيرهم في كربلاء المقدسة الى يوم الأربعين".
وادناه نص البيان: