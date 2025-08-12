العدل تطلق برامج تأهيلية للنزلاء لإدماجهم في سوق العمل

وأكد مدير عام في بيان ورد لـ ، أن "هذه البرامج، التي يشرف على إعدادها وتنفيذها قسم التأهيل والتدريب في دائرة الإصلاح، تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء والنزيلات، وتنمية مهاراتهم الحياتية والمهنية، تمهيداً لإدماجهم في سوق العمل بعد الإفراج عنهم، وبما يسهم في الحد من ظاهرة العودة إلى الجريمة وتعزيز استقرار المجتمع".وأضاف أن "برنامج تعليم الخياطة يتضمن دورات متكاملة تجمع بين الجانب النظري والتدريب العملي بإشراف مدربين مختصين، مع توفير أحدث الآلات والمستلزمات من أقمشة وأدوات، لضمان اكتساب المشاركين مهارات احترافية تؤهلهم لمزاولة المهنة بكفاءة عالية".وشدد على "التزام الدائرة بتوسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل مجالات مهنية أخرى تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي، دعماً لسياسة الإصلاح وإعادة الدمج وتنفيذا لتوجيهات وزير العدل ، وبما يضمن للنزلاء والنزيلات فرصاً حقيقية لبدء حياة جديدة مستقرة ومنتجة بعد انتهاء محكومياتهم".