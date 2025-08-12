مسطحات اختفت وسدود انخفضت لاقل من النصف... 4 صور فضائية عن جفاف العراق مقارنة بالعام الماضي

لكن الأرقام والصور ربما تظهر الحال الذي عليه بالضبط، فمن 15 مليار متر مكعب خزين في العام الماضي، يمتلك العراق حاليا اقل من 8 مليارات متر مكعب فقط، فيما يبلغ اجمالي الاطلاقات في نهري والفرات حوالي 400 متر مكعب، بعد ان كانت الاطلاقات في النهرين تفوق الـ700 متر مكعب.وأجرت مقارنة باستخدام الصور من الأقمار الصناعية لايصال تصور كامل للقرّاء عن طبيعة الجفاف ومستويات المياه في سدود العراق وبعض ، فبينما تظهر صور ومقاطع فيديو في مواقع التواصل تتحدث عن "جفاف تام"، لا تتضح حقيقة الصورة بالفعل عن مدى الحرج المائي الذي يعيشه العراق.وعموما تظهر مقارنة الصور بين شهر اب 2024 وشهر اب 2025، انخفاض مستويات المياه لاقل من النصف في وبحيرة وبحيرة سد .بالمقابل تظهر اللقطات، اختفاء في بالكامل.