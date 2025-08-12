القضاء يوجه بتشديد العقوبات ضد المتجاوزين على مشاريع الري

وذكر في بيان ورد لـ ، انه "بالنظر لما يمر به البلد من تحدي كبير في ملف شحة المياه ولازالة التجاوزات الحاصلة على الانهر الرئيسية والفرعية وبحيرات الأسماك الغير مجازة قانوناً، لذا اقتضى توجيه المحاكم المختصة كافة بتشديد العقوبات والاجراءات استناداً لقانون الري رقم (83) لسنة 2017ضد المخالفين من المتجاوزين على مشاريع الري".وشدد على "منع التدخل في عمل دوائر الري والزراعة مما يربك عمل هذه الدوائر".