مشهد يحبس الأنفاس.. إنقاذ أطفال بعد قفزهم من شقة محترقة في مجمع الزهور (فيديو)

ويظهر في بداية الفيديو المتداول، اندلاع النيران في شقة في الطابق الثالث بمجمع الزهور السكني شرقي ، ومن ثم تجمع ثلاثة أطفال في (بالكونة) الشقة المحترقة.ومن أجل انقاذ الأطفال، تجمع عدد من الأهالي تحت (البالكونة) وهم يحملون قطعة قماش كبيرة وقام الأطفال برمي أنفسهم على قطعة القماش وجرى انقاذهم جميعا دون إصابات.وبعد عملية الإنقاذ السريعة التي قام بها الأهالي، وصلت فرقة للدفاع المدني وباشرت بإخماد الحريق الذي نتج عنه أضرار مادية فقط.