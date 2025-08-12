اطلاق "المُبتكر الجديد" لطلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تم إطلاق برنامج "المُبتكر الجديد" الموجّه لطلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وذلك انسجامًا مع توجهات الوزارة في دعم الابتكار والاختراع، وإيمانًا منها بأن الأنامل الصغيرة تصنع الأوطان".وأضافت ان "البرنامج يشمل طلبة الخامس والسادس الابتدائي، إضافة إلى طلبة الأول والثاني والثالث المتوسط، ويحمل البرنامج عنوان "المُبتكر الجديد"، ويركّز على تعزيز مفهوم الابتكار، وتطوير مهارات اللغة ، ويستمر لمدة أسبوعين لكل دورة، بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع".وأكدت ان "البرنامج يهدف إلى تعريف الطلبة بمبادئ الابتكار، والتنمية المستدامة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنمية حب الاستطلاع، وتشجيعهم على اكتشاف الأفكار بأنفسهم، وتعزيز ثقتهم بقدراتهم".