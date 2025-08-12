الصفحة الرئيسية
عمدة واشنطن ترد على أمر ترامب بشأن العاصمة
وصول رفات 22 إيزيدياً من ضحايا مقابر داعش الجماعية للطب العدلي بالموصل (صور)
محليات
2025-08-12 | 07:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
256 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بوصول وصول رفات 22 إيزيدياً من ضحايا مقابر
داعش
الجماعية للطب العدلي في مدينة
الموصل
.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية نيوز
، إنه "بعد إجراء فحص الحمض النووي في
بغداد
تم وصول رفات 22 إيزيدياً من ضحايا مقابر
داعش
الجماعية للطب العدلي في
الموصل
".
وأضاف المصدر، أن "الطب العدلي في الموصل يجري استعداده لتسليم الجثث الى ذويهم".
مقالات ذات صلة
رفع رفات 1700 شخص من مقابر جماعية في العراق
02:24 | 2025-05-20
ذوي ضحايا حريق الكوت ينتظرون تسلم الجثث من الطب العدلي
09:26 | 2025-07-17
الطب العدلي يتعرف على 15 ضحية تفحمت أجسادهم بحريق الكوت (لائحة بالأسماء)
10:50 | 2025-07-19
بعد وصول لجنة من بغداد.. الطب العدلي في الكوت يوجه نداءً لعوائل المفقودين
05:08 | 2025-07-17
