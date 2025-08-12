وصول رفات 22 إيزيدياً من ضحايا مقابر داعش الجماعية للطب العدلي بالموصل (صور)

وقال المصدر في حديث لـ ، إنه "بعد إجراء فحص الحمض النووي في تم وصول رفات 22 إيزيدياً من ضحايا مقابر الجماعية للطب العدلي في ".وأضاف المصدر، أن "الطب العدلي في الموصل يجري استعداده لتسليم الجثث الى ذويهم".