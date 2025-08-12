التعليم تحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "وزير والبحث العلمي وافق على التقويم الجامعي للسنة الدراسية 2026/2025 للدراسات الأولية في الجامعات الحكومية والأهلية للمراحل فوق الأولى".وأضاف انه "تم تحديد التقويم الجامعي وموعد بدء العام الدراسي للمراحل ما فوق الأولى اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2025/9/21 للفصل الدراسي الأول الذي يستمر لمدة خمسة عشر أسبوعا فيما ينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 2026/2/1".