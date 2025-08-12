قرار بايقاف الاستثناءات الخاصة بالتقديم الى اختبارات مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد

– محلي

أعلنت ، اليوم الثلاثاء، عن ايقاف الاستثناءات الخاصة بالتقديم الى اختبارات مدارس المتميزين وثانويات والمتفوقين والمتفوقات.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "نظرا لقرب التنافسي للقبول في مدارس المتميزين والمتفوقين، قررت العام والاهلي والاجنبي ايقاف الاستثناءات الخاصة بالتقديم الى اختبارات مدارس المتميزين وثانويات والمتفوقين والمتفوقات للعام الدراسي 2025-2026".