اربع هزات أرضية في العراق خلال الـ24 ساعة الماضية

ووفقا لبيان قسم الرصد الذي اطلعت عليه ، فأنه "تم تسجيل سبع هزات أرضية توزعت في شمال وشمال شرق البلاد".وأضاف ان "قوة الهزات تراوحت بين 1.7 الى 3.1 درجة".