مع وصول الحرارة لمعدلات قياسية.. امطار في احدى المناطق العراقية (فيديو)

وجاء ذلك بعدما اكد المتنبئ الجوي في منشور على صفحته بالفيسبوك، ان "صور الأقمار الاصطناعية هذا اليوم الثلاثاء ترصد سحبا ركامية رعدية نشطة فوق الأجزاء الغربية من ، إضافة إلى سحب ركامية متفرقة على مناطق من غرب البلاد، وذلك تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي مدعوم برطوبة نسبية في الطبقات المتوسطة".وأضاف ان "التنبؤات العددية تشير إلى استمرار فرص هطول زخات مطر خفيفة ومتفرقة في أجزاء متفرقة من ، على أن تضعف الفعالية الجوية تدريجيا وتتلاشى مع ساعات المساء والليل".