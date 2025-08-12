محافظ بغداد يوجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد

وذكر بيان للمحافظة أن "العطواني وجّه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء في والدوائر التابعة".وجاء القرار، وفق البيان، "بمناسبة زيارة إحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".