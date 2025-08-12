إطلاق سراح نحو 8 آلاف مشمول بقانون العفو العام

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن "عملية إطلاق السراح تمت وفقاً للإجراءات القانونية المقررة وبعد استكمال التدقيق الأمني، مبينةً أن المشمولين بالعفو توزّعوا على مختلف المحافظات، وشمل القرار النزلاء والنزيلات ممّن استوفوا شروط القانون".وأكدت الوزارة أن "تطبيق يأتي في إطار التزامها بتعزيز مبادئ العدالة، وتحقيق فرص إعادة الاندماج الاجتماعي، مع استمرارها في متابعة تنفيذ القانون بشفافية ودقة".