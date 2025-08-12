خلال الاربعينية.. الهلال الأحمر يعلن تقديم خدمات لأكثر من 980 ألف عراقي وأجنبي

وقالت الجمعية في بيان، ان "فرق الاحمر العراقي قدمت خدمات صحية وطبية واسعافات اولية لـ (980319) زائر عراقي واجنبي قادما من والنجف وبابل والمثنى والبصرة وميسان وذي قار وواسط والديوانية وديالى، فضلا عن تقديم الخدمات الانسانية للزائرين الاجانب والقادمين عبر المنافذ الحدودية في وواسط وديالى واربيل القادمين الى لأحياء زيارة اربعينية الامام الحسين".واضاف البيان: "قام متطوعو ومنتسبو الجمعية المنتشرين في المحافظات وعبر المنافذ الحدودية بتقديم عدد من الخدمات تمثلت بالرعاية الصحية الاولية وبلغ عدد المستفيدين من خدماتها (184232) والاخلاء بواسطة سيارات الاسعاف حيث تم نقل (3165) حالة مرضية الى المستشفيات وتقديم خدمات الاسعاف الميدانية لـ(458528) زائرا عن طريق فرق الهلال الثابتة والمتنقلة، فضلا عن تقديم التوعية الصحية لـ (207188) والدعم النفسي لـ(8077) وفتح مراكز ارشاد للتائهين والمفقودين وقد بلغ عدد المستفيدين ( 9177) زائرا، اضافة الى تقديم المياه الصالحة للشرب لاصحاب المواكب والحسينيات داخل وخارج وبلغ عدد المستفيدين (630074) موكبا وحسينية".واوضح البيان ان "عمل فرق الهلال الاحمر ما زال مستمرا حتى الان لحين الانتهاء من مراسيم زيارة الأربعين".