مكتب السوداني يحذر من الشائعات: أجهزة الدولة مستنفرة والتكاتف مهم لنجاح الاربعينية

وذكر بيان لمكتبه: "تمرّ علينا ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين وصحبه وأهل بيته (عليهم السلام)، حيث تشهد مدننا إحياءً واستحضاراً جماهيرياً كبيراً لهذه المناسبة الكبيرة في المعاني والأصالة التاريخية، ومع تزايد أعداد الزائرين المتوجّهين إلى مدينة ، من داخل وخارجه، تبذل الأجهزة الخدمية المدنية والأمنية، والفعاليات الشعبية التطوّعية جهوداً كبيرة في تقديم الخدمة، وتسهيل وفود الجموع المليونية وتوفير كلّ ما تحتاجه، في صورة مشرقة من الكرم الوطني، والتمسّك بمبادئ أهل بيت النبوّة (عليهم السلام)، والتقاليد الراسخة لشعبنا العراقي في جميع محافظاتنا العزيزة".وأضاف، "بهذه المناسبة الخالدة، نهيب بمواطنينا الكرام، عدم الالتفات إلى الشائعات السلبية المدفوعة، وذات الأغراض المعادية لكل الصور الإيجابية التي تشهدها زيارة إحياء ذكرى أربعينية "، مبينا أن "أجهزة الدولة كافة، تصطفّ في حالة استنفار وعطاء مشرّف لتقديم الخدمة وأداء الواجب والمهام، وبمتابعة مباشرة من رئيس ، ومتابعة للزيارات المليونية وكل الجهات المعنية، والتأكيد على إبعاد أية حالة تلكؤ أو تباطؤ بالخدمة عن التنافس السياسي".وأكد بحسب البيان، أن "التكاتف من أجل نجاح مراسم وفعاليات الزيارة الأربعينية هو صورة من صور استلهام العبر والدروس الحسينية، ومعاني كربلاء عبر التاريخ، مثلما هو مبعث فخر لجميع العراقيين، وأن العمل المثابر لجميع الجهات والتشكيلات والفعاليات سيستمر لإنجاح التفويج العكسي للزائرين، وعودتهم سالمين".