بين "كوستر وتاهو".. حادث كارثي على طريق عفك - الديوانية يوقع 22 ضحية

وقال المصدر لـ ، إن "حادث سير على طريق عفك – ، وقع بعد اصطدام عجلتين (تاهو وكوستر) وجها لوجه، اسفر عن وقوع 17 مصاباً ومصرع 5 اشخاص".وبين، أنه "جرى نقل المصابين الى المستشفى لغرض تلقي العلاج، بينما نقلت جثامين الموتى الى الطب العدلي".