تفاصيل جديدة عن حادث عفك - الديوانية: مصرع نجلي رئيس لجنة برلمانية

وقال المصدر، لـ ، ان "نجلي رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية ، لقيا مصرعهما بحادث سير وقع على طريق عفك – ".وبحسب المصدر، فإن "النجلين وهما (عبد الله وعز الدين) كانا متجهين لزيارة الإمام الحسين وأبا الفضل (ع)".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر طبي، بوقوع حادث سير عنيف بين عجلتين على طريق عفك – الديوانية، ما أوقع 22 ضحية.وقال المصدر لـ نيوز، إن "حادث سير على طريق عفك – الديوانية، وقع بعد اصطدام عجلتين (تاهو وكوستر) وجها لوجه، اسفر عن وقوع 17 مصاباً ومصرع 5 اشخاص".وبين، أنه "جرى نقل المصابين الى المستشفى لغرض تلقي العلاج، بينما نقلت جثامين الموتى الى الطب العدلي".