"تخلوا عن طاعة قائدهم".. التيار الوطني الشيعي يطرد مجموعة من كادر مشروع البنيان المرصوص

وجاء في وثيقة للمكتب الخاص لزعيم ، ، إنه "بتوجيه مباشر من سماحة القائد السيد وبسبب مخالفة الذوات المدرجة اسماؤهم ادناه للضوابط والتعليمات الخاصة بمشروع البنيان المرصوص في ، وتخليهم عن طاعة قائدهم، تقرر طردهم من كادر مشروع البنيان المرصوص، وعلى الاخوة المؤمنين مقاطعتهم وعدم التعاون والتعامل معهم في اي مفصل من مفاصل الشيعي، مع عدم التعدي عليهم".والاسماء بحسب الوثيقة، "مجتبى (مسؤول المحافظة)، عباس (نائب المسؤول)، مهند لطيف عباس (م. الادارة)، ظافر عبد طرود (م. المالية)، ورعد صادق فيصل (م. كشافة البنيان)".