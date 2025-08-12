إنجاز وطني لمستشفى الناصرية التعليمي بإدارة أبيكس هيلث

وتُعد شهادة المبادرة الذهبية من أرفع الجوائز الإقليمية في مجال الرعاية الصحية، وتُمنح للمؤسسات التي تحقق أعلى معايير الرعاية التي تتمحور حول المريض، من خلال الابتكار، وتحسين جودة الخدمة، وتعزيز التواصل الإنساني في بيئة العلاج.وجاء هذا التقدير بعد عملية تقييم دقيقة شملت أكثر من 260 مؤسسة صحية في العالم العربي، حيث تميّز بترجمة معايير تجربة المريض إلى واقع ملموس داخل أقسامه المختلفة.وقال السيد بلال غزيري، المدير التنفيذي لمستشفى التعليمي، إن هذا الإنجاز يعكس التزام المستشفى اليومي بأن يشعر المريض بالاحترام والرعاية الحقيقية منذ لحظة دخوله وحتى مغادرته المستشفى.وتوجهت إدارة المستشفى بالشكر إلى ودائرة صحة على دعمهما المستمر وثقتهما، مؤكدة التزام أبيكس هيلث بمواصلة تحسين جودة وتقديم تجربة صحية متكاملة ترتقي بمستوى الرعاية الصحية في .