نائب رئيس البرلمان يدعو الحكومة لتوفير فرص العمل للشباب
مستشفى الناصرية التعليمي بإدارة ابيكس هيلث يحصل على شهادة المبادرة الذهبية للتميز

محليات

2025-08-12 | 10:39
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مستشفى الناصرية التعليمي بإدارة ابيكس هيلث يحصل على شهادة المبادرة الذهبية للتميز
356 شوهد

يسر مستشفى الناصرية التعليمي، بإدارة "ابيكس هيلث"، اعلان حصوله على شهادة المبادرة الذهبية للتميز في تجربة المريض تحت تصنيف القيادة والحوكمة والسياسات من اتحاد المستشفيات العربية، تقديراً لالتزامه البارز بتقديم رعاية تتمحور حول المريض وبتوفير تجربة صحية إنسانية عالية الجودة.

وتأتي هذه الشهادة مستندة إلى تجربة الرعاية الصحية المتكاملة التي يقدمها المستشفى للمرضى، والتي تعتمد على معاير الحوكمة وتجمع بين أساليب الإدارة والجودة الطبية، والراحة النفسية، والتواصل الإنساني الفعّال، والخدمات الداعمة. وقد عبّرت لجنة التحكيم، بالتعاون مع مؤسسة "The Beryl "، عن إعجابها بمستوى الابتكار والتطوير والتأثير الإيجابي الذي أحدثته مبادرات المستشفى على تجربة المريض.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم اختيار مستشفى الناصرية التعليمي لهذا التصنيف من بين 267 مؤسسة صحية قدمت لهذه المبادرة، إذ نجح المستشفى في تجسيد معايير تجربة المريض على أرض الواقع.

من جانبه، صرّح السيد بلال غزيري، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناصرية التعليمي، قائلاً: "هذه الشهادة ليست مجرد اعتراف رسمي، بل هي انعكاس حقيقي لثقافة نعيشها يوميًا. كل فرد في فريقنا، من مكاتب الاستقبال إلى غرف العمليات، مسؤول عن بناء تجربة صحية إنسانية يشعر بها كل مريض."

وأضاف: "لم يكن بوسعنا تحقيق هذا النجاح لولا دعم الحكومة العراقية ممثّلةً بوزارة الصحة ومديرية صحة محافظة ذي قار، اللذين كانا شركاء حقيقيين وداعمين رئيسيين في كل خطوة نحو تحسين تجربة المريض وتطوير جودة الرعاية المقدّمة."

من جهته، علّق السيد جوزيف هيزل، الرئيس التنفيذي لـ"ابيكس هيلث"، قائلًا: " نعتز بعلاقتنا الوطيدة مع اتحاد المستشفيات العربية، ونتقدم لهم بالشكر على دعمهم المستمر في تعزيز ثقافة التميز في الرعاية الصحية. كما اود ان أتوجه بالشكر لجميع العاملين في مستشفى الناصرية التعليمي، لما يبذلونه من التزام حقيقي في تطوير تجربة المريض والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة".

وتتبنّى شركة “ابيكس هيلث” في جميع مستشفياتها، نموذجًا متكاملًا يعزّز من تجربة المريض عبر بيئة علاجية مريحة، وتواصل فعّال، واعتماد أحدث التقنيات، إلى جانب تدريب مستمر للكوادر الطبية، بما يضمن تقديم تجربة صحية متكاملة تُراعي الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية للمرضى على حدّ سواء.

ويعد هذا الانجاز محطة نوعية جديدة في مسيرة المستشفى نحو ترسيخ مكانته كمركز رائد في قطاع الرعاية الصحية في محافظة ذي قار، رؤية تضع التميّز الطبي وتجربة المريض في صميم أولوياتها، بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية.



عن مستشفى الناصرية التعليمي
يعمل مستشفى الناصرية التعليمي، في محافظة ذي قار، تحت إدارة "ابيكس هيلث"، وهو أحد أكبر المستشفيات التعليمية في البلاد بسعة تبلغ 600 سرير، ويقدم خدماته من خلال 19 قسمًا تخصصيًا تشمل الرعاية الطارئة، والجراحات المتقدمة، والرعاية طويلة الأمد.

يعتمد المستشفى على بنية تحتية حديثة وفِرق طبية متخصصة، ويحرص على تقديم رعاية صحية شاملة تركز على المريض وتلبي احتياجات المجتمع المحلي بكفاءة وجودة عالية.
تحت إدارة "ابيكس هيلث"، يستفيد مستشفى الناصرية التعليمي من الخبرات التشغيلية العالمية، والتقنيات الطبية المبتكرة، ونماذج الرعاية المتقدمة، ما يعزز من قدراته في تقديم خدمات صحية موثوقة وفعالة وفق أعلى المعايير الدولية.
يواصل المستشفى دوره كمركز محوري في تطوير منظومة الرعاية الصحية في العراق، مع التزامه بتوسيع نطاق الوصول للخدمة، وتحسين نتائج المرضى، ودعم الكوادر الطبية من خلال بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة.


عن "ابيكس هيلث"

تُعد "ابيكس هيلث"، التابعة لمجموعة "استثمار القابضة"، من الجهات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية في قطر، حيث تتبنى نموذجًا متقدمًا يجمع بين التميز الطبي العالمي والرعاية الإنسانية. ومن خلال رؤية تركّز على تجربة المريض أولاً، تلتزم المجموعة بتمكين الأفراد من عيش حياة أكثر صحة ورضا.

تدير "ابيكس هيلث" اليوم محفظة متنامية من المنشآت الطبية تضم 9 مستشفيات موزعة على 4 دول، ضمن شبكة صحية شاملة تضم 13 مشروع، وتضع نصب عينيها هدفًا طموحًا يتمثل في تجاوز 5,000 سرير تشغيلي بحلول عام 2026، في خطوة تعكس اتساع الأثر ونمو الثقة.
تسعى المجموعة إلى تطوير وتشغيل مؤسسات صحية تقدم رعاية بمستوى عالمي، من خلال التزامها بالمعايير الدولية، والاستعانة بخبرات طبية مرموقة، واستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية.
كما تلعب "ابيكس هيلث" دورًا فاعلًا في بناء مستقبل الأنظمة الصحية محليًا وإقليميًا، عبر شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص. وتواصل تعزيز مكانتها بصفتها شريكًا موثوقًا ومستدامًا في الرعاية الصحية، من خلال التعاون مع نخبة من الشركاء الطبيين الدوليين، وتطبيق أحدث الابتكارات والمعايير في كل ما تقدمه من خدمات.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 

محليات

علم وعالم

مستشفى الناصرية التعليمي

أبيكس هيلث

مستشفيات عربية

معهد بيرل العالمي

الناصرية

العراق

السومرية

التكنولوجيا الطبية

الحكومة العراقية

مستشفى الناصرية

محافظة ذي قار

لجنة التحكيم

وزارة الصحة

بالصور .. أبرز أحداث العراق في العام 2014 بعدسة السومرية نيوز
02:43 | 2014-12-22
نائب رئيس البرلمان يدعو الحكومة لتوفير فرص العمل للشباب
14:27 | 2025-08-12
المرور تعلن خضوع المشروع الوطني لصيانة تستمر حتى السبت
13:28 | 2025-08-12
صلاح الدين تقرر تعطيل الدوام في خمسة أقضية غداً
12:58 | 2025-08-12
السامرائي يبحث الملفات الخدمية التي تخص قضاء الحبانية
12:35 | 2025-08-12
مجلس الخدمة يعلن أسماء الوجبة الرابعة من المتقدمين للتعيين
11:03 | 2025-08-12

