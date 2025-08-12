مجلس الخدمة يعلن أسماء الوجبة الرابعة من المتقدمين للتعيين

أعلن ، اليوم الثلاثاء، أسماء الوجبة الرابعة من المتقدمين للتعيين.

وذكر بيان للمجلس، انه "يعلن أسماء الوجبة الرابعة من المتقدمين بعد تدقيقها، داعياً جميع المتقدمين إلى مراجعة بياناتهم ومراسلة الايميل الخاص بشؤون المواطنين في حال وجود اي خطأ وارد ليتم تصحيحه".



وأضاف البيان، أن "باقي القوائم ستعلن تباعا وسيقوم بإرسال البيانات الى لعمل التقاطع الوظيفي".