السامرائي يبحث الملفات الخدمية التي تخص قضاء الحبانية

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، إنه "استقبل رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، في مكتبه ببغداد، اليوم الثلاثاء، الدكتور عبد فرحان حايف الخليفاوي، وعدداً من شيوخ ووجهاء في ، وذلك في إطار اللقاءات التي تجمع التحالف بممثلي مختلف المناطق لبحث قضاياها واحتياجاتها".وجرى خلال اللقاء "التباحث حول أبرز الملفات الخدمية التي تخص قضاء ، والتأكيد على أهمية تواصل القيادات السياسية مع الأهالي لضمان تمثيل مصالحهم، والعمل على إيجاد الحلول التي تسهم في تحسين واقعهم المعيشي والخدمي".