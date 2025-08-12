صلاح الدين تقرر تعطيل الدوام في خمسة أقضية غداً

قررت ، الثلاثاء، تعطيل الدوام في خمسة أقضية بمناسبة أربعينية الإمام الحسين (ع) يوم غد.

وقالت المحافظة في بيان، "وجّه محافظ بمناسبة أربعينية الإمام الحسين (ع)، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأربعاء المصادف 2025/8/13 في أقضية ، بلد، الطوز، ، ".

وأضاف البيان "نأمل من جميع الجهات المعنية الالتزام بالتعليمات والأخذ بنظر الاعتبار تنظيم مناوبات العمل في القطاع الحكومي الخدمي بما يضمن استمرارية الخدمات الضرورية للمواطنين".