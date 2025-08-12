المرور تعلن خضوع المشروع الوطني لصيانة تستمر حتى السبت

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إن "عملية صيانة ستجرى لمنظومة يوم غد الأربعاء وتستمر طيلة أيام العطلة (الأربعاء والخميس والجمعة والسبت) ليتم استئناف العمل يوم الأحد المقبل".وأضافت أن "مواعيد الحجز ليوم غد الأربعاء، يتم مراجعتها يوم الاحد 17 آب، وحجز يوم الخميس تكون مراجعتهم يوم الاثنين 18 آب".