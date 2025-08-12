نائب رئيس البرلمان يدعو الحكومة لتوفير فرص العمل للشباب

دعا نائب رئيس ، الثلاثاء، الى توفير فرص العمل للشباب.

وقال عبد الله في بيان، "نبارك وبإعتزاز لشبابنا من ابناء الوطن في يومهم العالمي، ونؤكد على دعمنا الكامل من خلال رئاسة المؤسسة التشريعية واللجان النيابية المختصة ومساندتهم بالقوانين والقرارات لأنهم قادة المستقبل".

وأضاف "ندعو لتوفير فرص العمل ومنحهم مساحات ميدانية للإستفادة من مهاراتهم ونشاطاتهم الحيوية، كما يجب إشراكهم في أهداف التنمية والتخطيط المستقبلي وتعزيز الشراكات مع المنظمات الشبابية".



وتابع نائب "نحن معكم ومن أجلكم لبناء افضل بيئة لحياة الشباب، أنتم التي تبني الأوطان والثروة الحقيقية لأي مجتمع يسعى للنهوض والتطور".