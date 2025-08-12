المنافذ تنفي اغلاق منفذ القائم: يعمل بصورة طبيعية

​نفت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، إغلاق منفذ القائم الحدودي مع ، مشيرة الى أنه يعمل بصورة طبيعية.

وقال المتحدث باسم الهيئة في حديث لـ ، "منفذ القائم يعمل بصورة طبيعية وحركة المسافرين طبيعية، ولكن الحركة قلت بسبب الزيارة الأربعينية". وأضاف "لا صحة لوجود اغلاق تماما"، داعيا الجميع الى "توخي الدقة واخذ الاخبار من المصادر الرسمية".



وكانت أنباء اشارت الى قيام السلطات العراقية بإغلاق منفذ القائم الحدودي مع أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري حتى إشعار آخر لدواعٍ أمنية.



