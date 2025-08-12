من كربلاء.. وزير الداخلية يتابع التفويج العكسي للزوار

وقالت الوزارة في بيان، "يواصل رئيس للزيارات المليونية ، الإشراف الشخصي على عملية التفويج العكسي لزائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، إذ تابع في المقر المسيطر لمحور الأبطال في الجيش العراقي سير الإجراءات المتعلقة بتأمين هذه الزيارة".

وأضاف البيان "اطلع الوزير على استمرار تنظيم حركة مرور العجلات وتابع مرائب العجلات"، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفات المرورية، وتهيئة جميع المستلزمات والمتطلبات اللازمة لضمان الأجواء الآمنة لجميع الزائرين.

وأكد الشمري أن "حماية هذه الجموع المؤمنة واجب وطني وشرف كبير"، مضيفا "يجب على الأبطال في قواتنا الأمنية أن يفخروا بما يقدمونه في هذه المناسبة الخالدة التي يشارك فيها الملايين من داخل البلاد وخارجها".