بغداد ترد على الخارجية الأمريكية: العراق دولة ذات سيادة كاملة
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536940-638906339956087665.jpg
7 وفيات و40 مصاباً بانقلاب حافلة تقل زواراً في البصرة
محليات
2025-08-12 | 18:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
2,135 شوهد
أعلن الدفاع المدني في
البصرة
، الأربعاء، عن
مصرع
وإصابة عدد من الزوار بحادث سير في قضاء
الزبير
.
وقال الدفاع المدني في بيان، إن "فرق الدفاع المدني قامت بانتشال عدد من الركاب وعدد اكبر بجروح مختلفة تم نقلهم الى المستشفى لتلاقي العلاج اللازم والوفيات الى الطب العدلي على اثر انقلاب في
الطريق السريع
ضمن الرقعة الجغرافية التابعة لقضاء
الزبير
".
وأضاف البيان أن الفرق استخدمت "اجهزة القطع والفصل والمعدات الخاصة بالانقاذ".
الى ذلك، قال رئيس اللجنة الامنية في
مجلس محافظة البصرة
عقيل الفريجي في بيان، "الاحصائيات الاولية للحادث المروري الذي وقع بين منطقة
الرميلة
وسيطرة السدرة اسفر عن 40 اصابة والمتوفين 7 او 8 كإحصائية أولية".
واشار الفريجي الى أن "القوات الامنية بكافة صنوفها استنفرت من اجل فتح الطريق وازاحة المنشأة التي وقع بها الحادث عن الشارع العام وتنظيف مكان وقوع الحادث".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
احتراق حافلة تقل زوار إيرانيين على طريق البصرة ذي قار
16:07 | 2025-08-09
21 قتيلا و29 مصابا بانقلاب حافلة في إيران
10:50 | 2025-07-19
استنفار في مستشفيات البصرة للتعامل مع 50 ضحية بعد انقلاب حافلة زائرين
01:37 | 2025-08-13
الصحة في آخر تحديث للموقف الوبائي للحمّى النزفية: وفاة 2 و16 مصابا
02:29 | 2025-07-21
البصرة
حادث سير
مجلس محافظة البصرة
محافظة البصرة
الطريق السريع
الرميلة
إحصائية
الزبير
رميلة
