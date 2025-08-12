7 وفيات و40 مصاباً بانقلاب حافلة تقل زواراً في البصرة

أعلن الدفاع المدني في ، الأربعاء، عن وإصابة عدد من الزوار بحادث سير في قضاء .

وقال الدفاع المدني في بيان، إن "فرق الدفاع المدني قامت بانتشال عدد من الركاب وعدد اكبر بجروح مختلفة تم نقلهم الى المستشفى لتلاقي العلاج اللازم والوفيات الى الطب العدلي على اثر انقلاب في ضمن الرقعة الجغرافية التابعة لقضاء ".

وأضاف البيان أن الفرق استخدمت "اجهزة القطع والفصل والمعدات الخاصة بالانقاذ".

الى ذلك، قال رئيس اللجنة الامنية في عقيل الفريجي في بيان، "الاحصائيات الاولية للحادث المروري الذي وقع بين منطقة وسيطرة السدرة اسفر عن 40 اصابة والمتوفين 7 او 8 كإحصائية أولية".

واشار الفريجي الى أن "القوات الامنية بكافة صنوفها استنفرت من اجل فتح الطريق وازاحة المنشأة التي وقع بها الحادث عن الشارع العام وتنظيف مكان وقوع الحادث".