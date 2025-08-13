استنفار في مستشفيات البصرة للتعامل مع 50 ضحية بعد انقلاب حافلة زائرين

وقالت الدائرة في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، انها "استنفرت كوادرها في اقسام الطوارئ لاستقبال مصابي الحادث المروري الذي وقع بين منطقة وسيطرة السدرة والذي اسفر عن ٤٠ اصابة لزائري اربعين الامام الحسين عليه السلام وعدد من المتوفين في أحصائية أولية".من جانب اخر، كشف عن استقبال 32 مصاب زائر ايراني جراء انقلاب حافلتهم في الرميلة والقادمة من اداء الزيارة في فيما نقل آخرون لمنفذ الشلامجة مبينة ان بعضهم تعرضوا لبتر في الاطراف وأخريين اصابتهم بسيطة".