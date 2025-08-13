الصفحة الرئيسية
بغداد ترد على الخارجية الأمريكية: العراق دولة ذات سيادة كاملة
التكنولوجيا تدخل على "القصابة" في العراق.. باركود "إجباري" لكل ذبيحة و4 شروط اخرى
محليات
2025-08-13 | 02:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
644 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
كفت دائرة البيطرة في
وزارة الزراعة
، اليوم الأربعاء، عن اعتماد 5 ضوابط جديدة على المجازر لمتابعة اللحوم وسلامتها، ضمن حملة وقائية لمنع انتشار الحمى النزفية بعد وصول الإصابات الاجمالية في
العراق
الى 244 حالة منذ بدء العام الحالي.
وقال
المدير العام
لدائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة
ثامر الخفاجي
، إنَّ "دائرته تتابع بشكل دوري ومكثف، المجازر النظامية للحد من ظاهرة الذبح خارجها، واعتمدت إجراءات عاجلة جديدة لضمان عرض وبيع اللحوم ضمن محال الجزارة ببغداد والمحافظات، شريطة أن تكون مطابقة لمعايير سلامة الغذاء ومذبوحة في المجازر الرسمية".
وبين أنَّ "الضوابط تتضمن أيضًا تثبيت (باركود) خاص يربط كل ذبيحة بسجل إلكتروني داخل الأنظمة البيطرية، بهدف تتبع مصدر الذبائح وعدم تسرب اللحوم غير المفحوصة إلى الأسواق المحلية، إضافة إلى توفير برادات بمحال الجزارين، وتعليق لوحات توضح أسعار اللحوم، علاوة على الفصل بين اللحوم المحلية والمستوردة"، مؤكدًا "فرض غرامة مالية بحق كل من يمتنع عن الالتزام بالتعليمات أعلاه، أو يحاول التحايل عليها".
وتتضمن الضوابط أيضا "وضع ملصقات على الذبائح تبين نوع وتاريخ ذبحها واسم الفاحص البيطري، لغرض معرفة المواطن مصدر اللحوم وجودتها عند شرائها"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأشار الى ان الإصابات المؤكدة ارتفعت الى 244 حالة بينها 32 حالة وفاة، فيما تصدرت
ذي قار
الحصيلة بواقع 90 إصابة، بينها 6 وفيات، تلتها
بغداد
بـ38 إصابة و6 وفيات، بينما سُجّلت أقل معدلات الإصابة في
الأنبار
وكركوك بحالة واحدة لكل منهما.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
