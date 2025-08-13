التكنولوجيا تدخل على "القصابة" في العراق.. باركود "إجباري" لكل ذبيحة و4 شروط اخرى

وقال لدائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة ، إنَّ "دائرته تتابع بشكل دوري ومكثف، المجازر النظامية للحد من ظاهرة الذبح خارجها، واعتمدت إجراءات عاجلة جديدة لضمان عرض وبيع اللحوم ضمن محال الجزارة ببغداد والمحافظات، شريطة أن تكون مطابقة لمعايير سلامة الغذاء ومذبوحة في المجازر الرسمية".وبين أنَّ "الضوابط تتضمن أيضًا تثبيت (باركود) خاص يربط كل ذبيحة بسجل إلكتروني داخل الأنظمة البيطرية، بهدف تتبع مصدر الذبائح وعدم تسرب اللحوم غير المفحوصة إلى الأسواق المحلية، إضافة إلى توفير برادات بمحال الجزارين، وتعليق لوحات توضح أسعار اللحوم، علاوة على الفصل بين اللحوم المحلية والمستوردة"، مؤكدًا "فرض غرامة مالية بحق كل من يمتنع عن الالتزام بالتعليمات أعلاه، أو يحاول التحايل عليها".وتتضمن الضوابط أيضا "وضع ملصقات على الذبائح تبين نوع وتاريخ ذبحها واسم الفاحص البيطري، لغرض معرفة المواطن مصدر اللحوم وجودتها عند شرائها"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأشار الى ان الإصابات المؤكدة ارتفعت الى 244 حالة بينها 32 حالة وفاة، فيما تصدرت الحصيلة بواقع 90 إصابة، بينها 6 وفيات، تلتها بـ38 إصابة و6 وفيات، بينما سُجّلت أقل معدلات الإصابة في وكركوك بحالة واحدة لكل منهما.