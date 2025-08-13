الحبس أو الغرامة.. المفوضية تتوعد المخالفين للحملات الانتخابية

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن " شكل لجاناً في ولجاناً في مكاتب المحافظات الانتخابية، لرصد مخالفي نظام الحملات الانتخابية والشروع بحملاتهم الانتخابية قبل أن يحدد مجلس المفوضين موعداً لانطلاقها، وخاصة بما يخص المرشح أو أنه يحمل تسلسله المرقم".ودعت الغلاي: "جميع الكتل السياسية الى التريث في موضوع انطلاق الحملات الانتخابية وانتظار مجلس المفوضين، حين تحديد موعد لانطلاق هذه الحملات الانتخابية لتجنب مخالفة قرارات المفوضية".واردفت ان "مجلس المفوضين بحسب نظام الحملات الانتخابية رقم 4 لسنة 2025، بشأن إثارة النعرات الطائفية، حيث تضمنت هذه المادة في نظام الحملات الانتخابية التي تنص على: أنه يحظر على كل مرشح أو حزب أو تحالف سياسي مشارك في ان يضمن حملاته الانتخابية أفكاراً تدعو الى إثارة العنف والكراهية والنعرات القومية أو الدينية أو الطائفية أو التكفيرية أو القبلية أو الإقليمية سواء كان ذلك عن طريق الشعارات أو الصور أو الخطابات أو في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والوسائل الأخرى من التواصل الاجتماعي".وأضافت، أن "مجلس المفوضين يتخذ بحق المخالف الإجراءات القانونية قد تكون غرامة وقد تكون الحبس بحسب ما قدره مجلس المفوضين".