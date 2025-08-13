شكوى إيرانية من ارتفاع رسوم مطار النجف: يأخذ 45% من أسعار تذاكر الطائرة

وتقول وسائل اعلام إيرانية، انه "خبراء في الطيران فإن 45 بالمئة من سعر 13 مليون لرحلات الطيران إلى يتم دفعه إلى كرسوم مطار، ما يعني اذا دفع الزائر الإيراني تذكرة عودة وذهاب الى النجف مقابل 13 مليون تومان للزائر، فان حوالي 5.8 مليون تومان منها تذهب للمطار، وهو رقم مرتفع.من جانبه، يقول نائب رئيس صانعي انه "خلال المشاورات مع الجانب العراقي، تم الاتفاق على دراسة منح خصومات خلال الأربعين على الأقل، حيث تتضاعف الرحلات عشرات المرات، ويسافر 21 ألف مسافر بين البلدين يوميًا".ويشير الى ان "مطار النجف مستقل تماما وغير تابعة للدولة العراقية ولا يتلقى دعما حكوميا، وله سياساته المالية الخاصة"، مبينا انه "بشكل عام، تكاليف المطارات العراقية، وخاصة مطار النجف، مرتفعة، ويعترف مسؤولو مطار النجف بأن معظم هذه التكاليف تُنفق على إدارة وتطوير البنية التحتية للمطار".وأوضح انه "خلال الأربعين، نرسل كل عام مسافرين من 26 إلى 32 مطارًا في إلى مطارين عراقيين فقط، 80% منهم إلى مطار النجف، وقد أدى ذلك إلى تعقيد إدارة مواعيد الرحلات في مطار النجف، بالإضافة إلى ذلك، تتسبب درجات الحرارة المرتفعة أيضًا في تأجيل الرحلات إلى ساعات أكثر برودة من النهار والليل بسبب القيود التشغيلية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة".