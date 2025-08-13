الصفحة الرئيسية
بغداد ترد على الخارجية الأمريكية: العراق دولة ذات سيادة كاملة
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536981-638906790217831801.jpg
شكوى إيرانية من ارتفاع رسوم مطار النجف: يأخذ 45% من أسعار تذاكر الطائرة
محليات
2025-08-13 | 06:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
765 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
يشكو قطاع الطيران الإيراني، من "الرسوم المرتفعة" لمطار
النجف
، حيث يشير الى ان الكلفة المرتفعة لسعر تذكرة الطيران للزائر الإيراني البالغة 13 مليون
تومان
(اكثر من 400 الف دينار عراقي) جاءت بسبب الرسوم التي يتقاضاها
مطار النجف
والبالغة 45% من كلفة رحلة الطيران.
وتقول وسائل اعلام إيرانية، انه "خبراء في الطيران فإن 45 بالمئة من سعر 13 مليون
تومان
لرحلات الطيران إلى
النجف
يتم دفعه إلى
مطار النجف
كرسوم مطار، ما يعني اذا دفع الزائر الإيراني تذكرة عودة وذهاب الى النجف مقابل 13 مليون تومان للزائر، فان حوالي 5.8 مليون تومان منها تذهب للمطار، وهو رقم مرتفع.
من جانبه، يقول نائب رئيس
هيئة الطيران المدني الإيراني
حميد رضا
صانعي انه "خلال المشاورات مع الجانب العراقي، تم الاتفاق على دراسة منح خصومات خلال الأربعين على الأقل، حيث تتضاعف الرحلات عشرات المرات، ويسافر 21 ألف مسافر بين البلدين يوميًا".
ويشير الى ان "مطار النجف مستقل تماما وغير تابعة للدولة العراقية ولا يتلقى دعما حكوميا، وله سياساته المالية الخاصة"، مبينا انه "بشكل عام، تكاليف المطارات العراقية، وخاصة مطار النجف، مرتفعة، ويعترف مسؤولو مطار النجف بأن معظم هذه التكاليف تُنفق على إدارة وتطوير البنية التحتية للمطار".
وأوضح انه "خلال الأربعين، نرسل كل عام مسافرين من 26 إلى 32 مطارًا في
ايران
إلى مطارين عراقيين فقط، 80% منهم إلى مطار النجف، وقد أدى ذلك إلى تعقيد إدارة مواعيد الرحلات في مطار النجف، بالإضافة إلى ذلك، تتسبب درجات الحرارة المرتفعة أيضًا في تأجيل الرحلات إلى ساعات أكثر برودة من النهار والليل بسبب القيود التشغيلية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مطار النجف
رسوم المطار
هيئة الطيران المدني الإيراني
هيئة الطيران المدني
الطيران المدني
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
حميد رضا
